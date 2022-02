Quali e quanti giochi ha sviluppato Bungie? Da Marathon a Halo e Destiny

Il mese di febbraio si è aperto con l'annuncio dell'acquisizione di Bungie da parte di Sony, lo studio è ora di proprietà di PlayStation, anche se continuerà ad operare in maniera del tutto indipendente come parte dell'accordo siglato tra le due parti.

Bungie è famosa per Destiny e ovviamente per Halo, ma quanti giochi ha sviluppato la compagnia nel corso della sua storia, ormai più che trentennale? Bungie è stata fondata tra il 1990 e il 1991 e per quasi dieci anni ha sviluppato unicamente giochi per Mac e PC, per poi debuttare su console nel 2001 con Halo Combat Evolved.



Tutti i giochi Bungie

Gnop! - 1990

Operation Desert Storm - 1991

Minotaur The Labyrinths of Crete - 1992

Pathways into Darkness - 1993

Marathon - 1994

Marathon 2 Durandal - 1995

Marathon Infinity - 1996

Weekend Warrior - 1997

Abuse - 1997

Myth: The Fallen Lords - 1997

Myth II Soulblighter - 1998

Oni - 2001

Halo Combat Evolved - 2001

Halo 2 - 2004

Halo 3 - 2007

Halo 3 ODST - 2009

Halo Reach - 2010

Crimson Steam Pirates - 2011

Destiny - 2014

Destiny 2 - 2017

A questo elenco bisogna aggiungere. Quale sarà il prossimo capitolo della storia di Bungie? La compagnia sta sviluppando una nuova IP e continuerà a supportare Destiny, inoltre Bungie guarda al mondo del cinema e delle serie TV e grazie all'aiuto di Sony Pictures l'approdo sul grande e piccolo schermo potrebbe concretizzarsi in tempi rapidi.