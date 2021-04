Quali giochi ha sviluppato Hideo Kojima? Da Metal Gear Solid a Death Stranding

Hideo Kojima è riconosciuto come uno dei game designer più amati e premiati di sempre. Nel corso dei decenni la sua produzione ha regalato grandi emozioni ai fan e non sono mancate anche importanti sperimentazioni. Ma quali sono i giochi direttamente sviluppati da Kojima? La lista non si ferma certo a Metal Gear e Death Stranding!

Metal Gear Solid

Ovviamente è questa la sua serie più famosa ed amata nel mondo, il franchise che gli ha permesso di consolidare per sempre il suo nome nell'industria videoludica. Dal capostipite della serie, intitolato semplicemente Metal Gear e uscito su MSX nel 1987, Kojima si è occupato di tutti i capitoli principali: portano dunque la sua firma Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 3: Snake Eater, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Online, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes e Metal Gear Solid V The Phantom Pain. Quest'ultimo è tra l'altro noto come il suo ultimo lavoro per conto di Konami, prima della controversa separazione tra le due parti. Tutti gli altri titoli della serie, in particolare gli spin-off, non lo vedono nel ruolo di director, ma solo di producer. Gli unici episodi che non lo vedono coinvolto in nessun modo sono i due Metal Gear per NES e il più recente Metal Gear Survive (qui la recensione di Metal Gear Survive), uscito quando il designer si era già allontanato da tempo da Konami. Da tempo si parla di un remake di Metal Gear Solid, ma che purtroppo, con enorme probabilità, non avrà nulla a che vedere con il suo creatore originale.

Death Stranding

La sua opera più recente e la prima ad essere sviluppata fuori da Konami. Uscita inizialmente come esclusiva PS4 e poi convertita anche su PC, il titolo ci mette nei panni del corriere Sam Porter Bridges (interpretato dall'attore Norman Reedus) in un viaggio attraverso una distorta America mentre cerca un modo per riconnettere l'intera nazione tramite speciali reti di comunicazione. Per approfondire, ecco la nostra recensione di Death Stranding per PS4.

Zone of the Enders

Kojima ha sempre avuto un interesse nei confronti dei robot mecha da combattimento, motivo per cui non deve sorprendere il suo ruolo di producer di Zone of the Enders, un Action di stampo Hack 'n Slash uscito su PS2 nel 2001. Il designer è stato il produttore anche del seguito, Zone of the Enders: The 2nd Runner, arrivato nel 2003 sempre su PS2. Il franchise non ha mai goduto di un terzo capitolo ufficiale, sebbene i due episodi siano stati in seguito riproposti in una HD Collection arrivata nel 2012 su PS3 e Xbox 360.

Castlevania Lords of Shadow

La reinterpretazione della storica serie Konami sviluppata da Mercury Steam ha visto il coinvolgimento anche di Kojima come producer, seppur in maniera marginale. Il designer ha supervisionato l'andamento dello sviluppo e dato consigli a Mercury Steam, lasciando solo anche ampia libertà creativa. Non è stato in alcun modo coinvolto nella realizzazione di Castlevania: Lords of Shadow 2 e dello spin-off Castlevania: Mirror of Fate.

Boktai

Questa è una serie particolare, nata su GBA, che mostra alcuni dei tipici tocchi creativi del buon Hideo. Boktai: The Sun is in Your Hands è un Action/RPG il cui protagonista, Django, utilizza un'arma molto particolare, la Gun Del Sol, che può funzionare solo tramite il sensore di luce incorporato nella cartuccia, che richiedeva ai fan di giocare sotto la luce del sole per accumularne l'energia da sfruttare poi nel gioco attraverso l'arma. Senza dubbio uno dei titoli più originali per il sistema portatile Nintendo. Su GBA arriveranno anche il secondo e il terzo capitolo (quest'ultimo mai uscito dai confini giapponesi), mentre l'ultimo episodio della serie, Lunar Knights, arriverà su Nintendo DS.

Snatcher

Titolo sfortunatamente rimasto esclusivo del Giappone nella sua versione originale per NEC PC--8801 (e convertita anche su MSX), Snatcher è un'avventura grafica dai toni cyberpunk scritta e diretta da Kojima e pubblicata nel 1988. In Occidente arriverà solo in versione SEGA CD e Mega CD nel 1994, risultando in larga parte sconosciuta a causa della scarsissima popolarità dei sistemi che l'hanno ospitata. Ne esiste anche una versione di genere RPG chiamata SD Snatcher, che ha visto il coinvolgimento dell'iconico autore solo verso le ultime fasi di sviluppo.

Policenauts

Ancora un'avventura grafica, questa volta dai toni sci-fi e arrivata anche su PlayStation e SEGA Saturn oltre al NEC PC-9821 e al 3DO, sfortunatamente in esclusiva totale per il Giappone. Fortemente lodato per il suo riuscito taglio cinematografico e per la grande cura riposta nelle animazioni e nel doppiaggio, Policenauts introduce il personaggio di Meryl Silverburgh, che avrà poi un ruolo centrale in Metal Gear Solid.

P.T./Silent Hills

Con enorme probabilità i fan conosceranno bene la storia di questa demo la cui esistenza è stata cancellata per sempre da Konami. P.T. era stato concepito come una demo introduttiva a Silent Hills, il revival della storice serie horror a cura di Kojima in persona. I controversi problemi tra l'autore e Konami, finito con una dura separazione, hanno portato alla cancellazione di Silent Hills e la rimozione della demo dal PlayStation Store. Non sapremo mai come si sarebbe sviluppato il promettente ritorno della serie, ormai sparita dai radar da quasi un decennio.

Penguin Adventure

E per chiudere, ecco il primissimo videogioco a cui Hideo Kojima abbia mai preso parte, seppur soltanto nelle vesti di assistant designer. Penguin Adventure, classe 1986, era un Action/Platform con protagonisti dei buffi pinguini e uno stile dai toni ironici, uscito su MSX sia per il mercato giapponese che per quello europeo. A pensare che è proprio questa la produzione che segna l'inizio della carriera professionale di Kojima, viene da sorridere a pensare a quanta strada ha fatto da quel punto, finendo con lo scrivere importanti pagine di storia videoludica grazie a tutto il suo vasto lavoro produttivo.