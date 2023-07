Giochi per Switch a meno di 10 euro: da FIFA 23 a BioShock The Collection

Anche in estate, non mancano le occasioni di risparmio su Nintendo eShop, con tanti giochi in offerta ad un prezzo speciale: per l'occasione vi proponiamo una selezione di giochi per Nintendo Switch in sconto a meno di 10 euro l'uno!

Iniziamo con FIFA 23 Legacy Edition a 9.99 euro, Unravel Two a 5.09 euro e Need for Speed Hot Pursuit Remastered a 7,99 euro. Sid Meier's Civilization VI costa 5.99 euro, NBA 2K23 costa 7.49 euro e vi segnaliamo anche Dragon's Dogma Dark Arisen a 5,09 euro.

Continuiamo con Borderlands Legacy Collection (include Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands The Pre-Sequel) a 9.99 euro, BioShock The Collection allo stesso prezzo (include BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite con il DLC Burial at Sea), Children of Morta a 5.49 euro e Resident Evil HD a 9,99 euro.

Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy di Capcom costa 9.89 euro, Resident Evil 4 costa 9.99 euro e vi segnaliamo anche Lost in Random a 5.99 euro e Burnout Paradise Remastered a 9,89 euro. Capcom Beat em Up Bundle è scontato a 9.99 euro, ottimo prezzo anche per XCOM 2 Collection a 7.49 euro, King of Seas a 4.99 euro, Mega Man Legacy Collection a 7.49 euro e Resident Evil Revelations 2 a 7,99 euro.

