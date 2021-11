Giochi per Switch a meno di 5 euro, le migliori offerte del Black Friday 2021

Vi abbiamo già segnalato una serie di giochi in offerta su Nintendo Switch per il Black Friday senza vincoli di prezzo, adesso però vogliamo mettere un paletto ben preciso e proporvi solamente giochi in sconto a meno di cinque euro sull'eShop. E le sorprese vi assicuriamo non mancano affatto...

Cosa possiamo comprare ad un prezzo così basso? Per esempio Batman The Telltale Series a 3.74 euro o Super Chariot a 1.49 euro, senza dimenticare Toki a 1.11 euro e Xenon Racer a 2,49 euro. E ancora Contra Rogue Corps a 1.99 euro, The Forgotten Land a 2.99 euro, Road to Guangdong, Blaster Master Zero a Snake Pass a 4,99 euro l'uno.

E ancora, Thumper a 4.99 euro, Mighty Gunvolt Burst a 3.99 euro, The Bridge a 1.49 euro, Quest of Dungeons a 4.49 euro, Butcher a 2.99 euro. Tumblestone a 1.94 euro, Crimsonland a 3.49 euro, Gorogoa a 4.49 euro e Bloody Zombies a 4,72 euro. Si continua con Joe Dever's Lone Wolf a 2.49 euro, Johnny Turbo's Arcade Bad Dudes a 1.99 euro, Sly Spy a 1.99 euro e PixelJunk Monsters 2 a 2,24 euro. Da non sottovalutare Bloodstained Curse of the Moon a 4.99 euro, Inside a 1.99 euro e Milanoir a 2,59 euro.