Giochi Switch da 99 centesimi, le nuove offerte del Nintendo eShop

Nuova ondata di offerte sul Nintendo eShop europeo con tanti giochi per Switch in promozione con prezzi a partire da 99 centesimi. Ovviamente non aspettatevi giochi AAA a meno di un euro, tuttavia ci sono anche molti titoli di notevole spessore in vendita a 4.99 e 9.99 euro... andiamo scoprirli.

Tra i tanti segnaliamo Rayman Legends Definitive Edition a 9.99 euro, Mana Spark a 99 centesimi, Zombieland Double Tap Road Trip a 9.99 euro, NBA 2K Playgrounds 2 5.09 euro, Decay of Logos a 9.99 euro, Conduct Together a 99 centesimi, BioShock The Collection a 39.99 euro, Child of Light a 5.99 ero, The Outer Worlds a 47.99 euro e ancora YS VIII Lacrimosa of Dana a 29.99 euro, The Escapists Complete Edition a 2.99 euro, Borderlands The Handsome Collection a 31.99 euro e XCOM 2 Collection a 39,99 euro.

Volete spendere meno? Allora potete dareuna occhiata a Dream Alone a 99 centesimi, Pirates All Aboard a 99 centesimi, Tennis Open 202 a 2.49 euro, Violett a 99 centesimi e Irony Curtain a 1.99 euro, solamente per citarne alcuni. Trovate l'elenco completo dei giochi eShop in offerta al link riportato in calce alla notizia, fateci sapere se avete trovato qualcosa di vostro gradimento.