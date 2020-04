Giochi Switch: A Fold Apart e tanti sconti tra le novità del Nintendo eShop

Mentre cercano di risolvere il problema delle scorte introvabili di Switch per il Coronavirus, i vertici di Nintendo presentano tutte le sorprese che ci attendono per questa settimana sull'eShop tra nuovi giochi su Switch, demo e interessanti sconti.

Per questa settimana, i curatori del negozio digitale della casa di Kyoto puntano i loro riflettori su A Fold Apart, un gioco ad enigmi che esplora una relazione a distanza. Il titolo di Lightning Rod Games è previsto al lancio per il 17 aprile e promette di offrire oltre cinquanta puzzle originali, il tutto condito da una colorata grafica 3D che prende spunto dall'arte dell'origami.

Sempre in tema di nuove uscite, a partire da oggi, 16 aprile, è possibile scaricare in via del tutto gratuita la demo di PICROSS S4 e la versione dimostrativa di Sky Rogue. Per chi è invece alla ricerca di promozioni per i titoli digitali per Switch acquistabili su Nintendo eShop, eccovi la lista con i nuovi giochi a sconto:

HoPiKo - 80%

Golf Peaks - 50%

Friday the 13th: The Game - 50%

Hyper Sentinel - 83%

Giana Sisters: Twisted Dreams - 79%

Gunman Clive HD Collection - 50%

The Jackbox Party Pack 3 - 30%

Rocket League - 50%

World of Goo - 50%

RIVE: Ultimate Edition - 90% (in sconto a partire dal 17 aprile)

Toki Tori 2+ - 90% (in sconto a partire dal 17 aprile)

A chi ci segue, ricordiamo inoltre che sono ancora disponibili gli Sconti di aprile sui giochi Nintendo Switch, con offerte che interessano titoli come Dragon Ball FighterZ e God Eater 3.