I giochi Switch brillano durante l'Amazon Prime Day in UK ma FIFA 21 resta al primo posto

FIFA 21 occupa il primo posto della classifica inglese ma Nintendo Switch è il vero dominatore della settimana grazie al boost di vendite garantito dagli sconti per l'Amazon Prime Day 2020.

Come riportato da GamesIndustry, ci sono ben 18 esclusive Nintendo nella Top 40 della settimana, con Animal Crossing New Horizons a guidare questa ondata al secondo posto della classifica con vendite aumentate del 44% rispetto alla settimana precedente. Le vendite di Mario Kart 8 Deluxe crescono del 70% e il gioco raggiunge la terza posizione mentre Minecraft e Ring Fit Adventure vendono le vendite crescere del 95% e 79% rispettivamente.

Classifica UK

FIFA 21 Animal Crossing New Horizons Mario Kart 8 Deluxe Minecraft per Nintendo Switch Ring Fit Adventure Super Mario 3D All-Stars Just Dance 2020 Star Wars Squadrons Crash Bandicoot 4 It's About Time Grand Theft Auto 5

Da segnalare come le vendite fisiche settimanali di FIFA 21 siano scese del 65%, Star Wars Squadrons passa invece dalla seconda all'ottava posizione mentre Mario Kart Live Home Circuit è completamente assente dalla Top 40 di GFK, poichè classificato dalla grande distribuzione come giocattolo interattivo e non come un videogioco. Super Mario 3D All-Stars mantiene la sua posizione in Top 10 seguito da Just Dance 2020, Crash Bandicoot 4 It's About Time scende al nono posto mentre resiste all'ultima posizione l'importale Grand Theft Auto V.