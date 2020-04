Giochi Switch: le novità dell'eShop tra Streets of Rage 4, Moving Out e tanti sconti

Dopo aver assistito al lancio di A Fold Apart su Switch con tanti sconti su eShop, scopriamo le principali novità in arrivo nei prossimi giorni sul negozio digitale di Nintendo Switch, tra giochi in uscita e ulteriori offerte sui titoli in catalogo.

Da qui alla prima metà della prossima settimana, gli utenti della console ibrida della casa di Kyoto possono cimentarsi nelle sfide beat'em up di Streets of Rage 4 e nelle frenetiche attività da "simulatore di traslochi" del party game Moving Out. Per quanto riguarda le offerte, la principale iniziativa promozionale portata avanti da Nintendo riguarda la possibilità di accedere a diversi sconti su giochi Switch come Yooka-Laylee, Cuphead, Splatoon 2 o Northgard.

Nintendo Switch - Giochi in uscita

28 maggio - Moving Out

28 maggio - Indivisible

30 maggio - Streets of Rage 4

30 maggio - Book of Demons

30 maggio - Levelhead

Novità settimanali dell'eShop di Switch

Splatoon 2 - Demo Speciale 2020

The Wonderful 101 Remastered - Pre-load

Nintendo eShop - Sconti sui giochi Switch

Splatoon 2 - 33%

Splatoon 2 + Octo Expansion - 25%

The Count Lucanor - 80%

Kingdom Two Crowns - 25%

Baba Is You - 25%

Cuphead - 25%

Sky Rogue - 50%

Northgard - 50%

Yooka-Laylee - 66%

SpeedRunners - 50%

Streets of Rogue - 50%

Star Wars Pinball - 30%

Beholder 2 - 50%

X-Morph: Defense - 75%

Cosa ne pensate delle ultime novità del Nintendo eShop di Switch? A tal proposito, vi invitiamo a leggere questo approfondimento sui contenuti e sulle modalità di accesso alla Demo Speciale 2020 di Splatoon 2.