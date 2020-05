Giochi Switch: le novità dell'eShop tra The Wonderful 101 Remastered e tanti sconti

Dopo aver assistito al lancio di titoli come Void Bastards, Spirit of the North e Lonely Mountains Downhill , anche questa settimana il Nintendo eShop si aggiorna per riservarci tante sorprese, dall'atteso arrivo della versione rimasterizzata di The Wonderful 101 alla possibilità di accedere a sconti e offerte.

Oltre al ritorno dell'iconica avventura venata di elementi strategici di Platinum Games, questa settimana assisteremo all'arrivo nel negozio digitale di Switch dei frizzanti party game Golf with Your Friends e What the Golf. Di particolare interesse è poi l'arrivo del New Frontier Pass di Civilization 6, del preload di The Outer Worlds e di sconti come quello del 95% su NBA 2K20 e del 60% su Trine 4 The Nightmare Prince.

Nintendo eShop: novità della settimana

Nuovi giochi

Five Nights at Freddy's: Help Wanted - 21 maggio

Golf With Your Friends - 19 maggio

What the Golf? - 21 maggio

The Wonderful 101: Remastered - 22 maggio

Nuove espansioni

Sid Meier's Civilization 6: New Frontier Pass - 21 maggio

Nuove demo

Asterix & Obelix XXL3: The Crystal Menhir - 20 maggio

Nuovi pre-load

The Outer Worlds - 22 maggio

Nuovi sconti

NBA 2K20 - 95%

Ape Out - 50%

Broforce - 75%

Sparklite - 40%

Monster Boy and the Cursed Kingdom - 55%

Trine 4: The Nightmare Prince - 60%

Just Dance 2020 - 50%

Crystal Crisis - 50%

Blade Strangers - 50%

The End is Nigh - 50%

Cave Story + - 50%

Wonder Boy: The Dragon's Trap - 60%

Yooka-Laylee and the Impossible Lair - 33%

Già che ci siamo, vi proponiamo il trailer di lancio di The Wonderful 101 Remastered e la nostra recensione di What the Golf.