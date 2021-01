Giochi Switch in offerta: da Animal Crossing a Mario, gli sconti di GameStopZing

Ce n'è per tutti nel nuovo volantone di gennaio 2021 di GameStopZing, anche per i possessori di Nintendo Switch e Switch Lite che stanno cercando qualche nuovo gioco da acquistare. Scopriamo assieme gli sconti sui titoli per la console della casa di Kyoto!

GameStopZing comincia il nuovo anno scontando l'IVA su una vasta selezione di giochi per Nintendo Switch. In questo modo, al prezzo di 49,98 euro è possibile acquistare giochi come Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D All-Stars, Mario Kart 8 Deluxe, Paper Mario Origami King, Super Mario Odyssey, New Super Mario Bros. U Deluxe, Luigi's Mansion 3, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici Tokyo 2020, Super Mario Maker 2, Super Mario Party, Pokémon Spada e Scudo, Pokkén Tournament DX, Hyrule Warriors L'Era della Calamità, Pikmin 3 Deluxe e The Legend of Zelda: Link's Awakening.

Super Smash Bros. Ultimate e The Legend of Zelda Breath of the Wild, invece, costano 58,18 euro, mentre Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise 41,79 euro. Le offerte sopraelencate saranno valide fino al prossimo 13 gennaio, sia online che nei punti vendita.

Già che ci siamo, ne approfittiamo per ricordarvi che GameStopZing offre anche degli sconti sui preordini dei nuovi giochi Nintendo Switch. Fino al 27 gennaio, potete prenotare Bravely Dafault 2 e Monster Hunter Rise a 49,98 euro, e Harvest Moon One World a 41,79 euro.