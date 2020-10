Giochi Switch in offerta: i migliori sconti del weekend su Nintendo eShop

Siete alla ricerca di un nuovo videogioco per Nintendo Switch? Si dà il caso che sull'eShop sia sempre possibile fare degli ottimi affari, grazie alle molteplici promozioni che si rinnovano a cadenza regolare. Andiamo alla scoperta dei migliori giochi in offerta in questo weekend.

A saltare immediatamente all'occhio è il taglio di prezzo applicato a Dragon Quest XI S: Echi di un'era perduta - Edizione definitiva, la versione più completa di uno dei migliori GDR di questa generazione. Fino all'8 ottobre può essere acquistato a 33,99 euro, anziché 59,99 euro, con un cospicuo risparmio del 43%. La versione Switch del gioco offre nuove storie per i personaggi, musiche orchestrali, nuovi mostri da cavalcare, missioni secondarie ambientate nei mondi di Dragon Quest precedenti e la possibilità di passare dalla grafica HD a quella rétro in stile 16 bit (novità che non arriveranno su PS4 prima de 5 dicembre 2020).

Tra gli altri sconti degni di nota citiamo Little Nightmares: Complete Edition a 9,79 euro, anch'esso disponibile fino all'8 ottobre. Oltre al gioco base, un puzzle-platform tra i migliori degli ultimi tempi, figura anche l'espansione I segreti di Le Fauci. Non sottovalutate neppure Metro 2033 e Metro Last Light, i due eccellenti sparatutto in prima persona di 4A Games, offerti a 13,74 euro l'uno.

Prima di salutarvi, segnaliamo anche Dragon Ball Xenoverse 2 a 14,99 euro, Bloodstained: Curse of the Moon a 4,99 euro, Bloodstained Curse of the Moon 2 a 10,49 euro, Sword Art Online: Hollow Realization Deluxe Edition a 19,99 euro e Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy a 24,99 euro. Per maggiori dettagli sui giochi in sconto potete recarvi direttamente su Nintendo eShop.