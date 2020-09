Giochi Switch a partire da 2 euro, gli sconti Nintendo della settimana

Nuova ondata di offerte sul Nintendo eShop europeo, con tanti sconti sui migliori videogiochi per Switch tra cui Capcom Beat Em Up Bundle, Dragon's Dogma Dark Arisen, Assassin's Creed 3 Remastered e molti altri.

Da segnalare ad esempio Mark of the Ninja Remastered a 4.99 euro, Hades a 19.99 euro, Mario + Rabbids Kingdom Battle a 14.49 euro, Resident Evil Revelations a 7.99 euro, Okami HD a 9.99 euro, LEGO Marvel Super Heroes 2 a 19.79 euro, Tennis Open 2020 a 2.49 euro, Hard West a 1.99 euro, Zombie Driver Immortal Edition a 2.24 euro, LEGO Worlds a 14.99 euro e ancora LUMO a 9.99 euro, Brawl a 99 centesimi e Chiken Assassin Reloaded a 1.04 euro, solamente per citarne alcuni. La lista in realtà è ben più nutrita e include centinaia di giochi di grandi publisher e piccoli sviluppatori indipendenti.

Cosa ne pensate dei nuovi giochi Switch in offerta? Trovate la lista completa sul Nintendo eShop, lo spazio commenti qui sotto è a vostra disposizione per suggerimenti e consigli per gli acquisti, tutte le promozioni sono valide solamente per un periodo di tempo limitato.