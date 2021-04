Giochi Switch in Sconto su eShop: c'è anche DOOM Eternal nei Saldi di Bethesda

Non bastassero gli oltre 180 giochi in promozione nelle Grandi Offerte Multiplayer del Nintendo eShop, nell'ultima tornata di sconti sui giochi Switch lanciata dalla casa di Kyoto rientrano anche i Saldi di Bethesda.

L'offerta confezionata dalla compagnia americana entrata di recente nella galassia degli Xbox Game Studios è particolarmente ricca e comprende i maggiori videogiochi lanciati da Bethesda su Nintendo Switch.

La nuova tornata di Saldi eShop comprende ad esempio DOOM Eternal, il kolossal sparatutto sviluppato originariamente da ID Software e trasposto sulla console ibrida di Nintendo da Panic Button con un porting Switch a dir poco eccezionale, come sottolineato dal collettivo di Digital Foundry e dal buon Michele Verardi nella nostra recensione di DOOM Eternal su Switch. Grazie alla nuova promozione di Bethesda, l'utenza Switch può acquistare DOOM Eternal a 29,99 euro, con uno sconto del 50% sul prezzo di listino abituale del capolavoro FPS fissato sullo store Nintendo a 59,99 euro. Eccovi una lista esaustiva con i giochi disponibili nei Saldi eShop di Bethesda:

Doom (1993)

Doom

Doom 3

Doom 64

Doom Eternal

Doom II (Classic)

The Elder Scrolls V: Skyrim

Wolfenstein: Youngblood

Wolfenstein: Youngblood Deluxe Edition

Wolfenstein II: The New Colossus

Le offerte dei Saldi Bethesda sono già attive su Nintendo eShop e si concluderanno nella giornata del 15 aprile. Se siete in vena di acquisti e volete approfittare di queste promozioni per rimpolpare la vostra ludoteca digitale su Switch, vi consigliamo di leggere questo nostro approfondimento sui 5 migliori giochi Switch in sconto a metà prezzo.