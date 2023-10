Giochi Switch in sconto: al via i Saldi delle Gemme Indie su Nintendo eShop

Mentre prosegue l'offerta con i tanti Punti d'Oro in regalo con Nintendo Switch Online, la casa di Kyoto lancia ufficialmente i Saldi delle Gemme Indie su Nintendo eShop, con sconti che interessano tantissimi videogiochi indipendenti per Nintendo Switch.

La nuova iniziativa promozionale lanciata dal colosso videoludico giapponese coinvolge alcune delle più importanti esperienze interattive provenienti dalla scena indie, con sconti fino al 75% su titoli acclamati dalla critica come Spiritfarer, Hades, Dead Cells, Bastion e Wartales.

Al valzer dei Saldi delle Gemme Indie su Nintendo eShop partecipano anche Devolver Digital ed Hello Games con videogiochi come lo sparatutto roguelike Enter the Gungeon e No Man's Sky che ha compiuto sette anni con l'enorme espansione gratis Echoes.

Hades - 12,49 €

Dead Cells - 16,24 €

Moonlighter - 4,99 €

Enter the Gungeon - 5,99 €

Spiritfarer: Farewell Edition - 6,24 €

No Man's Sky - 24,99 €

Wartales - 31,99 €

Bastion - 2,49 €

Heave Ho - 3,99 €

Pikuniku - 3,24 €

Unpacking - 11,99 €

Children of Morta - 6,59 €

I Saldi delle Gemme Indie sono già attivi su Nintendo eShop. Nel caso non lo sapeste, per ogni acquisto effettuato all'interno del negozio digitale della casa di Kyoto è possibile recuperare soldi sotto forma di Punti d'Oro, per un quantitativo pari al 5% di quanto speso. I Punti d'Oro ottenuti possono essere utilizzati per risparmiare sul prossimo acquisto di videogiochi o contenuti aggiuntivi per titoli Nintendo Switch.