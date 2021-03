Giochi da tavolo: boom tra i millenials durante la pandemia

È arrivato il momento del ricambio generazionale anche per i giochi da tavolo. A un anno dall’inizio della pandemia uno dei settori che negli ultimi dodici mesi ha registrato una crescita a due cifre in termini di vendita è stato proprio quello dei cosiddetti board games.

E nella top five delle preferenze degli italiani, al posto dei tradizionali giochi da tavolo, adesso i preferiti si chiamano Dixit, Ticket to Ride, Dobble ed Exploding Kittens. Secondo i dati raccolti dai siti internazionali nella comparazione dei prezzi l’interesse degli italiani nei confronti dei giochi da tavolo è aumentato tra il 50 e il 70% solo nell'ultimo anno, probabilmente anche come reazione alle troppe ore passate online tra smart working, social e didattica a distanza.

"In un mondo pieno di schermi i giochi da tavolo costituiscono oggi sempre più una controtendenza, ponendosi dal punto di vista dell’intrattenimento come i concorrenti unplugged di videogame e serie tv, Spiega Ilaria Tosi, marketing manager di Asmodee Italia. A partire dai mesi più duri del lockdown nelle famiglie si è riscoperto il piacere di cercare giochi nuovi che unissero le generazioni."

Una serie di analisi di base del target dei board games conferma che la stragrande maggioranza degli acquirenti oggi sono di età compresa tra 25 e 39 anni, quindi la generazione dei millennials, ovvero i nati tra il 1981 e il 1996.

"Nel 2020, spiega ancora Ilaria Tosi, le nostre vendite sono cresciute del 38% rispetto all’anno precedente, con una punta del 53% per un titolo simbolo dei giochi dei millennials come Ticket to Ride."

Sono dati che sembrano trovare conferma anche dai numeri registrati in altri paesi come Inghilterra, Stati Uniti e Germania, dove i tassi di crescita del comparto dei board games sono compresi tra il 15 e il 40%. Proprio in Germania la cultura del board games è da anni estremamente radicata. Qui, ha spiegato solo pochi giorni fa alla rete televisiva pubblica Deutche Welle, Hermann Hutter, presidente dell’associazione tedesca degli editori di giochi da tavolo, i bambini passano al digitale già verso l’età di 8 anni per poi tornare ai giochi da tavolo attorno ai 15.

Sempre in Germania, tra l’altro, è stato istituito, ormai nel lontano 1978, il premio Spiel des Jahres (letteralmente Gioco dell'Anno), una sorta di Oscar dei giochi in scatola, dove anche solo una nomination può valere fino a centinaia di migliaia di copie vendute. E non è un caso che alcuni dei giochi in scatola citati siano stati premiati in passato con lo Spiel des Jahres: Ticket to Ride nel 2004 e Dixit, il gioco da tavolo oggi forse più venduto in tutta Europa, che lo ha vinto nel 2010.

Ma rispetto ai cosiddetti giochi della generazione dei boomer, qual è la caratteristica dei giochi dei millennials? Innanzitutto, la velocità: mai più maratone infinite di tre o quattro ore per finire una singola partita. Partite veloci di 15 o 30 minuti al massimo. Poi se si vogliono passare le serate si cambia gioco, così la varietà è assicurata.

Secondo elemento la semplicità: anche qui ciò che si vuole evitare è passare le ore a leggere le istruzioni oppure trovare interpretazioni differenti delle regole a seconda dell’amico che si vuole sfidare, per esempio, a Risiko. “Con giochi di carte come Dobble o Exploding Kittens, spiega Ilaria Tosi, in massimo tre minuti le regole sono chiare anche a un bambino, per Ticket To Ride ne bastano cinque”.

Terzo fattore che spesso caratterizza i giochi moderni è l’elemento dello storytelling: molti giochi, da Dixit in giù, dove ogni giocatore a turno deve vestire i panni, appunto del narratore, alimentano proprio la creatività e la possibilità di inventare delle microstorie. Oltre a Dixit altri esempi sono due titoli di grande successo come Sherlock Holmes e Arkham Horror, entrambi con chiare ascendenze letterarie.

Ultima, ma non meno importante, la componente eliminazione: la maggior parte dei giochi tradizionali porta spesso all’eliminazione di uno dei partecipanti prima della fine della partita. I giochi dei millennials tendono a superare questo elemento che risulta frustrante per chi deve rimanere a guardare mente gli altri proseguono il gioco, rendendo ogni partita più leggera e divertente.