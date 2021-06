Giochi da tavolo e di carte in offerta: sconto del 20% da Gamelife a giugno

Come parte delle offerte del volantino Spendimeno di giugno, Gamelife offre il 20% di sconto su una selezione di giochi da tavolo, giochi di ruolo e giochi di carte tra i più amati e popolari, disponibili online e nei negozi a prezzo ridotto.

La sezione di giochi di società in offerta è ben nutrita e include tra gli altri Hotel Tycoon a 24.80 euro, Dobble 360 a 20.80 euro, Unstble Unicorns a 20.80 euro, Risiko a 29.60 euro, Scarabo a 24.80 euro e Cortex Challenge (Rosso) a 12 euro, solamente per citarne alcuni.



E ancora Taboo a 24 euro, Trivial Pursuit a 29.60 euro, Jenga a 19.20 euro, il classico gioco di carte Exploding Kittens a 16 euro (la versione Exploding Kittens VM18 costa invece 16.80 euro), Cluedo costa 24.80 euro mentre Forza 4 è in promozione a 16 euro.



Sconti anche su Decryto, sui mazzi di Keyforge e sui giochi e le espansioni della serie Dixit, Marvel Champions Il Gioco di Carte costa 48 euro, Mysterium è in vendita a 32 euro e Ticket To Ride Italia e Giappone è in vendita a 32 euro invece di 40 euro. Da Gamelife trovate in offerta anche classici come Monopoly e Monopoly Fortnite, Allegro Chirurgo, Indovina Chi, Twister, Labirinto e Jumanji, per una estate a tutto divertimento.