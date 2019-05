The Wolf Among Us e altri giochi Telltale verranno presto rimossi da GOG

Tutti i giochi Telltale Games ancora disponibili su GOG verranno rimossi definitivamente dallo store lunedì 27 maggio. Ad annunciarlo è stato un rappresentante del negozio stesso sul forum ufficiale. Tutti coloro che li hanno acquistati in passato (o lo faranno entro lunedì), chiaramente, potranno conservarli nella loro libreria digitale.

Stiamo parlando, nello specifico, di The Wolf Among Us, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Batman: The Enemy Within, Tales from the Borderlands e tutti gli episodi delle serie di Sam & Max e Puzzle Agent. La saga più popolare di Telltale, The Walking Dead, venne già rimossa lo scorso novembre. Poco dopo toccò la stessa sorte anche a Jurassic Park, Monkey Island e Back to the Future. La rimozione di tutti questi titoli è stata causata dalla chiusura di Telltale Games, avvenuta nel settembre dello scorso anno nel bel mezzo dello sviluppo di The Walking Dead: The Final Season.

Per fortuna, la stagione conclusiva delle avventure di Clementine è stata salvata dall'intervento congiunto di Skybound Games ed Epic Games, che hanno contribuito a ri-assemblare il team originario, consentendo così l'ultimazione dei lavori. The Walking Dead: The Final Season è ora disponibile all'acquisto esclusivamente su Epic Game Store.