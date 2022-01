I giochi da tenere d'occhio nel 2022, prima parte: da Eden Ring a Hogwarts Legacy

Gli ultimi due anni non sono stati affatto semplici per l'industria del gaming, che ha dovuto avere a che fare con le complicazioni generate dalla pandemia e si è vista costretta a posticipare tanti giochi. La situazione, in ogni caso, non può che migliorare in futuro, e non a caso ci attende un 2022 ricchissimo.

Abbiamo quindi ben pensato di preparare un ricco Video Speciale per prepararvi all'invasione dei prossimi 12 mesi, ma i giochi sono così tanti che si è resa necessaria una divisione in due. In questa prima parte, abbiamo citato tutti i giochi più attesi nel 2022 in ordine alfabetico dalla A alla N.

Si parte con A Plague Tale: Requiem, che narrerà delle nuove disavventure di Amicia e Hugo, costretti a spostarsi verso sud su un'isola misteriosa, e si prosegue con Aftermath, un promettente nuovo thriller psicologico tutto italiano di Alessandro Bavari, già autore del design di Alien: Covenant di Ridley Scott e di Suspiria di Luca Guadagnino. E poi ancora il ritorno dell'esplosiva Sophie Neuenmuller in Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, l'Unione Sovietica alternativa di Atomic Heart, i Na'vi di Avatar: Frontiers of Pandora e tanto, tantissimo altro.

Scoprite tutti gli altri giochi fino alla lettera N guardando il video allegato in apertura di notizia e leggendo il nostro speciale sui Most Wanted 2022: Prima Parte, per poi prepararvi all'arrivo della seconda parte previsto nel corso della giornata di domani!