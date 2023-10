Giochi trash per PS2: spazzatura, follia ma anche un pizzico di genio

Il parco titoli PlayStation 2 è talmente sconfinato da poterci trovare letteralmente di tutto: ci sono ad esempio giochi PS2 oggi rarissimi e dal valore sorprendente , e ci sono opere trash che non passano inosservate per la loro bruttezza o per la generale assurdità che le caratterizzano.

Di seguito vi elenchiamo 5 giochi PS2 davvero trash e che dunque meriterebbero tutte le vostre attenzioni proprio per questo:

Charlie's Angels

Di giochi su licenza inqualificabili ne potremmo citare a non finire, ma Charlie's Angels in particolare merita una menzione per il suo essere davvero trash, non solo nei contenuti ma anche nelle animazioni, talmente grottesche e surreali da causare disagio nel giocatore semplicemente alla vista. Non c'è niente che funziona nella produzione Ubisoft del 2003, e nemmeno il più sfegatato fan del film su cui il gioco si basa potrebbe divertirsi con un prodotto così scadente in ogni suo elemento.

Crazy Frog Racer

Qui parliamo davvero di uno dei giochi veramente brutti usciti su PS2, ma in generale Crazy Frog Racer è un titolo trash anche solo per il soggetto su cui si basa, l'assurda Rana Pazza che spopolò tra i giovanissimi attorno la metà degli anni 2000. Oltre ad essere un personaggio davvero grottesco, a renderlo ancora più insopportabile è la sua "voce" assordante, sufficiente per tenere alla larga ogni giocatore anche qualora Crazy Frog Racer si fosse rivelato un gran gioco. E invece ci hanno addirittura fatto un seguito, orrendo quanto il predecessore.

I giochi di Phoenix Games

Ok, parliamo di tanti giochi e non di un singolo titolo, tuttavia è difficile sceglierne uno nello specifico: le produzioni Phoenix Games sono infatti l'esempio per eccellenza di trash videoludico, capaci di suscitare orrore e disgusto già solo dalle loro impresentabili copertine (basta guardare quelle di Cenerentola, Peter Pan e Biancaneve per avere gli incubi la notte). Ma se avete il coraggio di mettere i dischi dentro la vostra PS2, vi si aprirà letteralmente un mondo di orrori videoludici senza fine, tra grafica inguardabile, giocabilità inesistente ed una caratterizzazione generale di personaggi e suoni imbarazzante. Tenere lontano dalla portata di qualunque essere umano!

Little Britain The Videogame

Forse il gioco spazzatura per eccellenza della PS2. Little Britain The Videogame è una raccolta di mingiochi uno peggiore dell'altro, dalle meccaniche totalmente mal realizzate e con una veste grafica ai limiti dell'indecenza. Come se non bastasse, numerosi eventi e sfide del gioco suscitano un disgusto serio e genuino, di quelli che ti fanno chiedere come sia possibile sviluppare idee così folli. E come nel caso dei giochi Phoenix Games, anche qui la cover del gioco è un grosso campanello d'allarme che spinge a fuggire a gambe levate senza rimpianti. Non è un caso che venga considerato tra i peggiori giochi PlayStation mai pubblicati: basta soltanto vedere un video su Youtube per farsi un'idea di quanto sia surreale l'intera produzione, nel senso più negativo del termine.

Mr Moskeeto

Qui in verità c'è letteralmente di tutto: è trash, ma al tempo stesso è anche geniale ed originale nel suo concept, che ci mette letteralmente nei panni di una fastidiosa zanzara il cui scopo è.... comportarsi da zanzara, appunto. Succhiare il sangue dei poveri membri della famiglia Yamada senza farsi scoprire, e fare scorta a sufficienza per l'inverno è l'obiettivo finale del titolo sviluppato da Zoom, evitando di venire schiacciati e fare così una bruta fine. Strano, fuori di testa, ma alla fine da provare assolutamente.