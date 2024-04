I giochi TRIPLA A costano troppo e moriranno? Le nostre riflessioni

A detta del CEO di Saber Interactive Matthew Karch, i giochi Tripla A sono troppo cari da sviluppare e di conseguenza il prezzo al pubblico è molto alto. Un business che sta diventando insostenibile... cosa ci aspettiamo per il futuro dei giochi AAA a prezzo pieno?

Le dichiarazioni rese dal massimo esponente di Saber ai microfoni di IGN.com stanno alimentando un'accesa discussione sui social e sui forum di settore, con tanti appassionati che si interrogano sulla necessità di un cambio di rotta per quella che sembra essere sempre più una strategia fallimentare, ovvero quella dell'aumento indiscriminato dei prezzi dei videogiochi (intesi sia come costi di sviluppo che come rincari per gli utenti).

Le considerazioni di Karch si riallacciano così inevitabilmente al dibattito sulla cosiddetta crisi del modello tripla A nei videogiochi, con le sempre più evidenti difficoltà dei grandi attori dell'industria nel far fronte alle spese e alle tempistiche di sviluppo dei progetti ad altissimo budget.

Non è un caso, quindi, se le posizioni assunte dal boss di Saber Interactive stiano incontrando il favore di buona parte degli utenti che stanno partecipando a questo dibattito, con sullo sfondo altri personaggi noti dell'industria come l'ex Blizzard Mike Ybarra che intervengono nella discussione per proporre soluzioni come la 'mancia' agli sviluppatori a fine partita come premio per aver dato forma a esperienze interattive emozionanti.

E voi, cosa ne pensate al riguardo? Credete che l'aumento dei prezzi dei videogiochi sia una delle cause dell'attuale congiuntura dell'industria o pensate che i rincari siano solo il riflesso di problemi ben più gravi da affrontare? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di guardare il nostro ultimo video approfondimento sul tema che trovate in cima alla notizia con le riflessioni del buon Alessandro Bruni.

Su Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti di oggi.