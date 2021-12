Giochi Ubisoft da 19 euro, la nuova offerta di Gamelife

Gamelife lancia la nuova offerta di fine anno dedicata ai videogiochi Ubisoft, con una selezione di giochi in vendita a partire da 19 euro per un periodo limitato e fino ad esaurimento delle scorte disponibili.

Tra i tanti giochi Ubisoft in sconto troviamo Assassin's Creed Valhalla a 29 euro, Far Cry 6 Gold Edition a 49 euro, Far Cry 6 Standard Edition a 39 euro, Just Dance 2022 per Nintendo Switch a 39 euro, Watch Dogs Legion Gold Edition a 49 euro, Watch Dogs Legion a 25 euro, Immortals Fenyx Rising Shadowmaster Edition a 25 euro, Rayman Legends per Nintendo Switch a 21 euro, Riders Republic a 39 euro e Rainbow Six Siege Deluxe Edition a 19 euro.

Una selezione di titoli piuttosto recenti e classici del catalogo Ubisoft per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Nintendo Switch, la disponibilità dei titoli varia in base ai singoli punti vendita ed ai rifornimenti del magazzino eCommerce, alcuni giochi potrebbero quindi andare rapidamente sold-out e o non essere disponibili in tutti gli store Gamelife.

A gennaio da Gamelife tornano anche i giochi per Nintendo Switch in offerta con tagli di prezzo su giochi come Animal Crossing New Horizons, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Ring Fit Adventure.