I giochi Ubisoft acquistati su Google Stadia cominciano a trasferirsi gratis su PC

Manca un mese alla chiusura di Google Stadia, fissata per il 18 gennaio 2023. A partire da questa data la piattaforma streaming di Google cesserà di esistere, e con essa tutti i suoi contenuti.

Proprio alla luce dell'imminente fine, sembra che Ubisoft abbia iniziato a trasferire i propri giochi da Stadia a PC: nello specifico, coloro che hanno acquistato titoli del colosso francese sulla piattaforma cloud stanno ricevendo in automatico delle copie gratis per PC dei medesimi giochi, attraverso Ubisoft Connect. Già lo scorso settembre la casa di Assassin's Creed ha confermato che i giochi Ubisoft comprati su Google Stadia sarebbero stati trasferiti su PC, promettendo di fornire più avanti dettagli specifici sulle modalità di spostamento.

L'azienda tuttavia non ha ancora mai spiegato ufficialmente tali dettagli, e questo nonostante molti utenti abbiano visto i proprio giochi essere trasferiti automaticamente su PC grazie ad Ubisoft Connect già dallo scorso 16 dicembre. L'ipotesi è che questo passaggio avvenga collegando tra loro i propri account Stadia e Ubisoft, ma non è stato ancora spiegato cosa attiverebbe a tutti gli effetti il trasferimento delle licenze.

In aggiunta, su forum come Reddit alcuni iscritti fanno sapere che non tutti i loro giochi Ubisoft acquistati su Stadia sono migrati su PC, e considerato che solo determinate produzioni sono dotate di cross-save via cloud, non è nemmeno scontato che vengano mantenuti intatti i propri salvataggi. Tutto tace, infine, su come questi trasferimenti automatici influenzino i rimborsi di Stadia in corso, e non c'è nulla che segnali quali giochi sono stati spostati tramite Ubisoft Connect. Si attendono dunque maggiori chiarimenti da parte di Google o di Ubisoft.