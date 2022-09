Giochi Ubisoft: ecco i DLC che andranno persi per sempre dal primo ottobre

Il primo ottobre Ubisoft chiuderà i server di molti vecchi giochi e questo porterà anche alla scomparsa di una serie di DLC e contenuti scaricabili per giochi come Far Cry 3, Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate e Assassin's Creed Brotherhood.

Chiunque possieda questi DLC potrà continuare ad utilizzarli, in caso contrario non potranno più essere riscattati a partire dal primo ottobre 2022.

Assassin's Creed 3

Benedict Arnold

The Battle Hardened Pack

The Hidden Secrets Pack

The Tyranny of King Washington

Assassin's Creed Brotherhood

Animus 1.0

Animus 2.0

Animus 3.0

The Da Vinci Disappearance

Far Cry 3 (2012)

Hunter Pack

Lost Expeditions

Monkey Business

Predator

Warrior's Pack

Prince of Persia Le Sabbie Dimenticate

Malik costume

Sand Wraith

Survival Mode Map

Silent Hunter 5

Allied Ships

U-Boats

Si tratta di tanti pacchetti ma fortunatamente nella maggior parte dei casi parliamo di DLC minori o semplici skin e costumi, con poche eccezioni. Stupisce vedere in lista anche giochi ancora popolari come Far Cry 3 e Assassin's Creed 3/Brotherhood, ma evidentemente per la casa francese mantenere attivi i server di questi titoli non è più conveniente dal punto di vista economico.

Buone notizie invece per quanto riguarda Anno 2070, i server non chiuderanno a differenza di quanto annunciato in passato, e un piccolo team resterà attivo sul progetto per aggiornare l'infrastruttura online e garantire il corretto funzionamento del gioco.