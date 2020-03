Giochi Ubisoft gratis per il Coronavirus, da Child of Light a Rabbids Coding

In un periodo così difficile, sono sempre molto apprezzati i gesti come quello di Ubisoft, che ha deciso di regalare alcuni dei propri giochi e dare il via a weekend di prova gratuiti validi per tutti gli utenti intenzionati ad approfittarne.

Dal 24 al 28 marzo 2020 sarà ad esempio possibile accaparrarsi una copia gratuita di Child of Light su Uplay semplicemente cliccando sul banner che apparirà nel client nel corso di quei giorni. Disponibili invece immediatamente, sempre in forma gratuita, sono Might & Magic Chess Royale e Rabbids Coding, un titolo a base di conigli buff che mira a far apprendere ai più piccoli le basi della programmazione.

Per quello che riguarda invece i titoli di cui verrà resa disponibile una versione gratuita per un periodo di tempo limitato troviamo il fine settimana gratuito di Assassin's Creed Odyssey, valido dal 19 al 22 marzo, e quello di Tom Clancy's Rainbow Six Breakpoint, disponibile dal 26 al 29 marzo. È molto probabile quindi che, proprio come visto con il lancio della versione di prova di AC Odyssey, anche Breakpoint possa subire un forte sconto su PC e console nel corso dei prossimi giorni. Su Epic Games Store trovate invece Watch Dogs gratis per PC scaricabile a costo zero per una settimana, una volta riscattato il gioco sarà vostro per sempre senza costi aggiuntivi.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che è possibile consultare tutti i giochi gratis appartenenti alla promozione e quelli dei quali si può scaricare una versione di prova a tempo sul sito ufficiale Ubisoft.