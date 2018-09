Giochi Ubisoft in offerta su Amazon: da Far Cry 5 a Ghost Recon Wildlands

Amazon.it lancia una nuova offerta sui giochi Ubisoft: tanti titoli della casa francese proposti a prezzi scontati, da Far Cry 5 a Rainbow Six Siege, passando per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, The Crew 2 e South Park Scontri Di-Retti.

Sconti Ubisoft Amazon



Da segnalare in particolare le offerte su Ghost Recon Wildlands, South Park Scontri Di-Retti, Rainbow Six Siege e The Division, proposti a 19.99 euro l'uno. Prezzi interessanti anche per le Limited Edition (esclusive Amazon.it) di Far Cry 5 e Assassin's Creed Origins.

Ricordiamo che le offerte sono disponibili su Amazon.it solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati ai giochi in promozione vi consigliamo di approfittarne prima che sia troppo tardi.