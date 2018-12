Giochi Ubisoft in offerta per Natale: Far Cry 5, Assassin's Creed Origins e Odyssey

Per Natale 2018 Amazon e Ubisoft offrono interessanti sconti su tre titoli del catalogo Ubisoft: Far Cry 5, Assassin's Creed Odyssey e Assassin's Creed Origins, ora in vendita a partire da 29.99 euro solamente per un periodo limitato.

Offerte Giochi Ubisoft

Assassin's Creed Origins Limited Edition a 29.99 euro

Assassin's Creed Odyssey Limited Edition a 29.99 euro

Far Cry 5 Limited Edition a 39.99 euro

In tutti e tre i casi si tratta di Limited Edition esclusive per Amazon.it e dunque non reperibili presso altri rivenditori. Assassin's Creed Origins e Far Cry 5 vengono offerti a 29.99 euro mentre bastano dieci euro in più per acquistare il più recente Assassin's Creed Odyssey con contenuti aggiuntivi inclusi. L'offerta è valida solamente per un periodo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento scorte, se siete interessati affrettatevi prima che sia troppo tardi.