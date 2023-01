Giochi Ubisoft: quando escono Skull & Bones, Avatar e Assassin's Creed Mirage?

Skull & Bones, Avatar Frontiers of Pandora e Assassin's Creed Mirage sono tre dei giochi Ubisoft più attesi ma nessuno di loro ha ancora una data di lancio ben definita. Quando escono? Proviamo a fare chiarezza.

Skull & Bones è stato nuovamente rinviato e non uscirà a marzo, il gioco è atteso ora per l'inizio del prossimo anno fiscale, che inizierà il primo aprile 2023 e terminerà il 31 marzo 2024. Idealmente, Ubisoft potrebbe puntare ad un lancio previsto tra aprile e maggio ma una data precisa non è ancora stata annunciata e dunque non ci resta che attendere.

Situazione simile anche per Avatar Frontiers of Pandora e Assassin's Creed Mirage, entrambi previsti per il prossimo anno fiscale ma privi di una data. Nel caso di Assassin's Creed Mirage si parla di un debutto previsto ad agosto, anche se l'insider Tom Henderson sottolinea come questa finestra sia estremamente provvisoria, sicuramente però Mirage non arriverà nel primo semestre dell'anno, sempre secondo la stessa fonte.

Nessun rumor preciso invece su Avatar Frontiers of Pandora, che potrebbe uscire magari in autunno, periodo di lancio sicuramente indicato per un blockbuster su licenza, rispetto ai mesi estivi. In ogni caso si tratta solamente di ipotesi, restiamo in attesa di comunicazioni ufficiali da parte del publisher francese.