I giochi Ubisoft tornano su Steam! Si parte da Assassin's Creed Valhalla

Le numerose anticipazioni sul ritorno dei giochi Ubisoft su Steam trovano una conferma definitiva con l'approdo di Assassin's Creed Valhalla nel catalogo del negozio digitale di Valve. Dopo il kolossal open world con protagonista il vichingo Eivor, ecco quali saranno i prossimi videogiochi Ubisoft ad abbracciare Steam.

Un portavoce di Ubisoft ha riferito ai microfoni di Eurogamer.net che "valutiamo costantemente nuove opportunità per portare i nostri videogiochi a un pubblico sempre più vasto, fornendo al contempo un solido e coerente ecosistema attraverso la piattaforma Ubisoft Connect".

La pagina Steam di Assassin's Creed Valhalla è già attiva e preannuncia la disponibilità dell'avventura ruolistica all'interno del catalogo del negozio PC di Valve a partire dalla giornata di martedì 6 dicembre. La data scelta da Ubisoft per celebrare il suo ritorno su Steam non è affatto casuale: il 6 dicembre, infatti, l'epopea di Eivor finirà con l'ultimo DLC di Assassin's Creed Valhalla, The Last Chapter.

A conferma delle fughe di notizie che hanno interessato il ritorno di Ubisoft su Steam, il rappresentante dell'azienda transalpina riferisce che dopo AC Valhalla lo store PC di Valve accoglierà Anno 1800, Roller Champions e "altri titoli" non meglio specificati.