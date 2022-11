I giochi Ubisoft tornano su Steam? avvistato anche Roller Champions, dopo AC Valhalla

Se alcuni indizi scovati su Ubisoft Connect lasciavano già presagire l'imminente arrivo di Assassin's Creed Valhalla su Steam, ecco che anche Roller Champions è stato avvistato nel database della piattaforma Valve.

Sebbene ad oggi non ci sia stato alcun comunicato ufficiale da parte della compagnia transalpina, i vari avvistamenti che si sono avvicendati in questi ultimi mesi fanno credere che l'azienda sia intenzionata a riaprirsi totalmente a Steam. Nel caso di Roller Champions, parliamo oltretutto di un titolo che non è riuscito a conquistare una fetta di utenza particolarmente ampia, e un debutto su una piattaforma così tanto frequentata come quella di Steam potrebbe giovare non poco al titolo sportivo di Ubisoft.

Assassin's Creed Valhalla è invece un titolo che ha goduto di un successo senza precedenti per la serie, ed ha trainato i ricavi di Ubisoft durante l'ultimo trimestre finanziario. Un lancio su Steam, tuttavia, potrebbe catturare quegli utenti interessati alla serie ma che non si sono ancora tuffati nell'avventura norrena di Eivor poiché limitata a Ubisoft Connect e Epic Games Store.

Tutto questo potrebbe fare da apripista al futuro lancio di Assassin's Creed Mirage, atteso nel corso del 2023, e di tutte le principali produzioni targate Ubisoft che vedremo nei prossimi mesi. Non ci rimane che attendere eventuali commenti ufficiali da parte della compagnia di Yves Guillemot.