Quanti giochi di Uncharted esistono? La serie completa

La serie di Uncharted è sicuramente una delle più rappresentative e di successo dell’intero palinsesto di esclusive della storia recente di Playstation, oltre che naturalmente di Naughty Dog, la software house alle dipendenze di Sony responsabile dello sviluppo della saga fin dalla sua nascita.

La serie di Uncharted, nata inizialmente come una trilogia di capitoli pubblicati tutti in forma di esclusive per l’allora console ammiraglia di Sony, ovvero Playstation 3, si è poi espansa tramite un quarto capitolo, l’unico tra i capitoli principali pubblicato su Playstation 4, e due spin-off, portando la serie a contare un totale di sei episodi. Vediamo quindi quali sono i capitoli, in ordine di uscita sul mercato:

Uncharted Drake’s Fortune - primo capitolo della serie, pubblicato nel 2007, introduce le vicende dell’esploratore Nathan Drake e degli altri personaggi che contribuiranno a rendere famosa ed apprezzata la saga Uncharted 2 Il Covo dei Ladri - secondo capitolo principale, pubblicato nel 2009 Uncharted 3 L'Inganno di Drake - terzo capitolo principale, pubblicato nel 2011 Uncharted L'Abisso d’Oro - primo spin-off della serie, pubblicato nel 2011 su Playstation Vita, è un prequel delle vicende di Uncharted: Drake’s Fortune, e rappresenta quindi il primo capitolo della serie in ordine cronologico degli eventi Uncharted 4 Fine di un Ladro - ultimo capitolo principale della saga con protagonista Nathan Drake, pubblicato nel 2016 Uncharted L'Eredità Perduta - secondo spin-off della serie, pubblicato nel 2017, è il primo capitolo che non vede Nathan Drake come protagonista, sostituito per l’occasione da Chloe Frazer

Dopo anni di silenzio, nelle ultime settimane diversi rumour hanno riacceso la speranza degli appassionati della serie di vedere un nuovo gioco di Uncharted su PlayStation 5.