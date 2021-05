Giochi usati da GameStopZing: offerte su Days Gone, FIFA 20 e Death Stranding

RePlay è l'usato sicuro di GameStopZing: giochi di seconda mano controllati e selezionati dallo staff, venduti a prezzo inferiore rispetto al listino, per permettervi di giocare di più... spendendo meno. La sezione del mese include quattro giochi per PlayStation 4 tutti da scoprire.

Sul sito di GameStopZing trovate la selezione con le ultime novità RePlay tra cui Days Gone, Death Stranding, The Last Guardian Steelbook Edition e FIFA 21. Nello specifico Days Gone costa 24.98 euro mentre Death Stranding è in vendita a 27.98 euro, FIFA 20 per PS4 costa 22.98 euro, prezzo ancora più basso per The Last Guardian in edizione Premium Steelbook con custodia in metallo e tema per PS4 in vendita a 18.98 euro, disponibile in esclusiva da GameStopZing.



Tante le offerte GameStopZing sull'usato con giochi e console in vendita a prezzi inferiori, tutti i prodotti sono garantiti per un anno. Qualche esempio di gioco disponibile da GSZ? Star Wars Jedi Fallen Order, eFootball PES 2020, Devil May Cry V, Star Wars Battlefront Day One Edition, Nioh 2, Resident Evil 2, Marvel's Spider-Man Miles Morales per PlayStation 5, RAGE 2, Marvel's Avengers, Horizon Zero Dawn, La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra, Dishonored 2, Demon's Souls per PS5, Fallout 4, Kingdom Hearts 3 e tanti altri.