Quali giochi usciranno per PS5? Da Spider-Man Miles Morales a Demon's Souls

Attesa in USA, Giappone e altre parti del mondo in data 12 novembre, PlayStation 5 sarà disponibile in Italia a partire dal 19 novembre: quali sono i titoli che troveranno spazio sull'hardware?

A poche settimane dall'appuntamento, la line-up delle prime settimane di vita della console next gen è ormai stata definita nel dettaglio da Sony. Ad aprire le danze, i giocatori potranno mettere le mani, sin dal Day One su di una variegata selezione di produzioni. Tra queste ultime spicca evidentemente il remake di Demon's Souls, produzione attesa in esclusiva su PlayStation 5. Troverà invece spazio sia su PS4 sia su PS5, il nuovo Marvel's Spider-Man Miles Morales, avventura ragnesca che vedrà protagonista - ovviamente - il giovane Miles Morales. Presente poi all'appello Sackboy Una Grande Avventura, platform 3D dedicato al protagonista di Little Big Planet, anche questo in arrivo sia su PS5 sia su PS4. Stessa formula di pubblicazione anche per quello che sarà il primo gioco PS5 gratis con PS Plus, ovvero Bugsnax.



Non mancano inoltre grandi blockbuster AAA, quali Call of Duty Black Ops Cold War, ambientato negli anni della Guerra Fredda, o Assassin's Creed Valhalla, nuovo capitolo della saga Ubisoft dedicato alla civiltà vichinga. Nonostante il recente rinvio, anche l'attesissimo Cyberpunk 2077, nuova opera firmata dagli autori di The Witcher 3 Wild Hunt. In arrivo su PS5 anche DiRT 5, racing game dedicato ai tracciati off-road, oltre a Mortal Kombat 11 Ultimate, versione del picchiaduro corredata da tutti i DLC usciti in precedenza. Segnaliamo infine che Destruction AllStars, intrigante mix tra corse automobilistiche e combattimenti originariamente atteso al lancio di PS5, è stato di recente rinviato. Il gioco sarà disponibile a inizio 2021, con la conferma che Destruction AllStars sarà gratis con PS Plus.



In chiusura, ricordiamo che grazie alla retrocompatibilità, gli acquirenti di PS5 potranno utilizzare sulla console pressoché la totalità dei giochi PS4. Per accogliere i nuovi giocatori, Sony ha inoltre annunciato una selezione di giochi gratis con PS Plus Collection, raccolta riservata agli abbonati al PlayStation Plus.