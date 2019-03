I giochi in uscita ad aprile 2019

Quali sono i nuovi giochi di aprile 2019? Dopo un marzo ricchissimo di novità (The Division 2, Sekiro, Devil May Cry V) anche il quarto mese dell'anno non sarà da meno, grazie all'arrivo di titoli come Mortal Kombat 11, Days Gone e Cuphead per Nintendo Switch...

Il mese si apre con l'arrivo di Darksiders Warmastered Edition su Nintendo Switch e Borderlands Game of the Year Edition che include il gioco completo rimasterizzato e tutti i DLC. Ma le novità non finiscono certo qui, ad aprile arrivano anche Super Dragon Ball Heroes World Mission, Shovel Knight Showdown e la nuova espansione di Hearthstone, L'Ascesa delle Ombre. Di seguito, tutti i nuovi giochi di aprile 2019:

2 aprile - Darksiders Warmastered Edition (Nintendo Switch)

3 aprile - Borderlands Game of the Year Edition (PS4/Xbox One)

5 aprile - Super Dragon Ball Heroes World Mission (PC/Switch)

9 aprile - Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy (PC, PS4, Xbox One, Switch)

9 aprile - Shovel Knight Showdown (PC, PS4, Xbox One, Switch)

9 aprile - Hearthstone L'Ascesa delle Ombre (PC/iOS/Android)

12 aprile - Nintendo Labo Kit VR (Nintendo Switch)

16 aprile - Anno 1800 (PC)

16 aprile - World War Z (PC, PS4, Xbox One)

16 aprile - Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (Xbox One/Switch)

16 aprile - Konami Arcade Classics Anniversary Collection (PC, PS4, Xbox One, Switch)

16 aprile - Cuphead per Nintendo Switch

23 aprile - Mortal Kombat 11 (Switch, PC, PS4, Xbox One)

23 aprile - Dragon's Dogma Dark Arisen (Nintendo Switch)

26 aprile - Days Gone per PlayStation 4

30 aprile - Final Fantasy XII The Zodiac Age (Xbox One/Nintendo Switch)

Tra le uscite più importanti del mese non possiamo non citare il nuovo picchiaduro Mortal Kombat 11 e Days Gone, nuova esclusiva PlayStation 4 sviluppata da Sony Bend, in uscita rispettivamente il 23 ed il 26 aprile. Cuphead si prepara ad arrivare su Nintendo Switch il 16 aprile, la console ibrida della casa di Kyoto si prepara inoltre ad ospitare anche tre classici rimasterizzati: Dragon's Dogma Dark Arisen, Final Fantasy XII The Zodiac Age e Final Fantasy X/X2 HD Remaster.

In chiusura, citiamo World War Z (sparatutto multiplayer co-op basato sul film omonimo), Anno 1800 per PC, Shovel Knight Showdown e Phoenix Wright Ace Attorney Trilogy, raccolta che include Phoenix Wright Ace Attorney, Phoenix Wright Ace Attorney Justice For All e Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Avete già deciso cosa comprare?