Quali sono i nuovi giochi in uscita su PS4 e PS5 in autunno? Da God of War a COD MW2

God of War Ragnarok è uno dei giochi più attesi dell'autunno 2022 dai possessori di PS4 e PS5 ma la stagione appena iniziata si prospetta in realtà ben più ricca di novità per le piattaforme Sony, come evidenziato da PlayStation UK, che ha condiviso una lista delle principali uscite per PlayStation 4 e PlayStation 5 dei prossimi mesi.

Se il già citato God of War Ragnarok rappresenta la punta di diamante dell'offerta PlayStation Studios, la lineup software autunnale per le console PlayStation include anche giochi di terze parti molto attesi come FIFA 23, Call of Duty Modern Warfare 2, Sonic Frontiers e Gotham Knights, solamente per citarne alcuni.

La lista include anche Overwatch 2, The Dark Pictures Anthology The Devil in Me, Goat Simulator 3, The Callisto Protocol, Football Manager 2022, Marvel's Midnight Suns, A Plague Tale Requiem e Crisis Core Final Fantasy VII Reunion, ai quali bisogna aggiungere i giochi provenienti dal mondo indie e i nuovi giochi in uscita su PlayStation Plus Essentials, Extra e Premium.