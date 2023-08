I giochi in uscita a settembre da non perdere: Starfield, Mortal Kombat 1, Lies of P

Il mese di settembre si preannuncia davvero ricchissimo di nuove uscite: dopo la relativa calma di luglio e agosto, a settembre la stagione videoludica riparte alla grane con tanti nuovi giochi per PC, PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Ecco i giochi in uscita a settembre 2023 da non perdere assolutamente!

Starfield dal 6 settembre

Baldur's Gate 3 dal 6 settembre

Mortal Kombat 1 dal 19 settembre

Lies of P dal 19 settembre

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty dal 26 settembre

Tutte le novità videogiochi di settembre 2023

Bomb Rush Cyberfunk PS4/PS5, Xbox One, XSX/S 1 settembre

Rune Factory 3 Special Switch, PC 5 settembre

Baldur's Gate 3 PS5 6 settembre

Starfield PC, XSX/S 6 settembre

NBA 2K24 Switch, PC, PS4/5, Xbox One, XSX/S 8 settembre

Super Bomberman R2 PC, PS4/PS5, Switch, Xbox One, XSX/S 12 settembre

The Crew Motorfest PC, PS4/5, XSX/S 14 settembre

Baten Kaitos I & II HD Remaster Switch 14 settembre

Monster Hunter Now Mobile 14 settembre

Mortal Kombat 1 PC, PS5, XSX/S, Switch 19 settembre

Lies of P PC, PS4/PS5, Xbox One, Xbox Series X/S 19 settembre

Witchfire Early Access PC 20 settembre

Payday 3 PC, PS5, XSX/S 21 settembre

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty PC, PS5, Xbox Series X/S 26 settembre

Harvest Moon The Winds of Anthos PC, PS4, PS5, Switch, Xbox One, XSX/S 26 settembre

Infinity Strash Dragon Quest The Adventure of Dai PC, PS4/PS5, Switch, Xbox One, XSX/S 28 settembre

Fate/Samurai Remnant PC, PS4/PS5, Switch 29 settembre

EA Sports FC 24 PC, PlayStation, Switch e Xbox 29 settembre

Il nuovo gioco di Bethesda Game Studios (già autori di Fallout e The Elder Scrolls) è uno dei giochi più attesi dell'anno. Starfield non è Skyrim nello spazio ma c'è grandissima attesa per questa avventura spaziale in terza persona che sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.Noi ci stiamo giocando ma non possiamo ancora dirvi nulla, possiamo solamente raccontarvi come inizia Starfield .... Starfield esce il 6 settembre su Xbox Series X/S e PC.Campione d'incassi del mese di agosto su PC,, una data scelta non a caso proprio per "sfruttare" l'assenza di Starfield su PS5. Baldur's Gate 3 ha riscosso un successo incredibile nelle ultime settimane conquistando milioni di giocatori su Steam, l'approdo sulla console Sony permetterà al gioco di espandere la user base facendosi conoscere anche ad un pubblico più ampio. Per saperne di più ecco la recensione di Baldur's Gate 3 Disponibile su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch,. MK1 si presenta come una sorta di reboot che da il via ad un nuovo ciclo per il picchiaduro di NetherRealm, con una storia che va alle origini del mito e approfondisce la storia di personaggi come Scorpion, Liu Kan, Johnny Cage e tanti altri iconici lottatori della saga., con queste parole possiamo descrivere Lies of P. Un Soulslike che reinterpreta il mito di Pinocchio fondendolo con un universo oscuro e decadente, in pieno stile Bloodborne.Lies of P sembra avere tutte le carte in regola per conquistare gli amanti dei giochi d'azione dalle tinte dark, il gioco esce su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC, dal 19 settembre anche su Game Pass. Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Lies of P dalla Gamescom Abbiamo dovuto attendere a lungo ma finalmente la prima grande espansione di Cyberpunk 2077 è in dirittura di arrivo, con un nuovo arco narrativo che arricchisce la lore del gioco di CD Projekt RED. Non solo, perché insieme al DLC arriverà anche l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 con tante novità tra cui importanti modifiche all'albero delle abilità, all'IA della polizia e l'introduzione dei combattimenti in auto, oltre a correzione di bug e ottimizzazioni al gameplay.su PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S e Xbox One.Settembre è anche il mese di NBA 2K24, nuova edizione del celebre gioco di basket di Visual Concepts,, gioco di corse che riprende le atmosfere di Forza Horizon.Arrivano anche Baten Kaitos I & II HD Remaster e Monster Hunter Now per smartphone, la seconda metà del mese vedrà invece l'arrivo di Payday 3,, erede spirituale di FIFA.