Quali sono i giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2022?

L'evento Xbox & Bethesda Games Showcase del 12 giugno ci ha fornito una panoramica piuttosto chiara e aggiornata su (quasi) tutti i giochi in uscita su Xbox Game Pass e PC Game Pass nel corso dei prossimi dodici mesi. Ma quali sono i giochi in arrivo su Game Pass nel 2022?

Quest'anno gli abbonati potranno mettere le mani su giochi come Scorn, Gunfire Reborn, Somerville, A Plague Tale Requiem, As Dusk Falls, Persona 5 Royal e Pentiment solamente per citarne alcuni.

Xbox Game Pass nuovi giochi 2022

Naraka Bladepoint

As Dusk Falls

Somerville

A Plague Tale Requiem

Valheim

Warhammer 40.000 Darktide

Grounded

Fallout 76 The Pitt

High On Life

Scorn

Atomic Heart

Gunfire Reborn

Persona 5 Royal

Pentiment

Halo Infinite Stagione 3

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

Party Animals

Slime Rancher 2

Giochi Xbox Game Pass 2023

Redfall

Starfield

Forza Motorsport

Minecraft Legends

Ara: History Untold

Wo Long Fallen Dynasty

S.T.A.L.K.E.R. 2

Flintlock

Eiyuden Chronicle Hundred Heroes

League of Legends

League of Legends Wild Rift

Legends of Runeterra

Teamfight Tactics

Valorant

ARK

Persona 3 Portable

Persona 4 Golden

Replaced

Ereban Shadow Legacy

Ravenlock

The Last Case of Benedict Fox

Cocoon

Ancora più ricco si prospetta invece il 2023 con le uscite di Stalker 2, Ravenlock, Starfield, Redfall, Forza Motorsport e Minecraft Legends, solamente per citarne alcuni. Senza dimenticare League of Legends e Valorant su Game Pass, oltre ai giochi che mensilmente vanno ad arricchire la lineup del servizio in abbonamento Microsoft per Xbox e PC.