Tutti i giochi in uscita su Xbox Game Pass nel 2023 e 2024: sono tantissimi!

Con ben diciotto giochi in arrivo su Xbox Game Pass al day one annunciati nel corso dell'Xbox Games Showcase, diventa incredibilmente estesa la lista di titoli attesi al day one nel catalogo del servizio Microsoft.

Da Starfield a Forza Motorsport, passando per Avowed e Senua's Saga: Hellblade II, i titoli degli Xbox Games Studios saranno numerosi e di gran peso. A questi si aggiungeranno però anche produzioni Terze Parti e Indie del calibro di Persona 3 Reload, Hollow Night: Silksong, Payday 3, Humankind e tantissime altre. Di seguito, segnaliamo i giochi già confermati con in arrivo nel catalogo Xbox Game Pass nel corso dei prossimi mesi.

Giochi Xbox Game Pass 2023

Dordogne (13 giugno);

Sword and Fairy 7 (6 luglio);

Exoprimal (14 luglio);

(14 luglio); Venba (31 luglio);

The Texas Chain Saw Massacre (18 agosto);

Starfield (6 settembre);

(6 settembre); Lies of P (19 settembre);

(19 settembre); Party Animals (20 settembre);

Payday 3 (21 settembre);

(21 settembre); Forza Motorspot (10 ottobre);

(10 ottobre); Cities: Skylines 2 (24 ottobre);

PlateUP! (ottobre 2023);

Persona 5 Tactica (17 novembre);

(17 novembre); Jusant (autunno 2023);

Giochi Xbox Game Pass 2024

33 Immortals (inizio 2024);

(inizio 2024); Persona 3 Reload (inizio 2024);

(inizio 2024); Still Wakes the Deep (inizio 2024);

(inizio 2024); Flintlock: The Siege of Dawn (primavera);

Everspace 2 (estate);

Age of Empires IV ;

; Age of Mithology: Retold;

Ara: History Untold;

Avowed ;

; Bounty Star;

Bushideen;

Cocoon ;

; Dungeon of Hinterberg;

Dungeons 4;

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes ;

; Ereban: Shadow Legacy;

Flock ;

; Frog Detective: The Entire Mistery;

Hollow Knight: Silksong ;

; Humankind;

Lightyear Frontier;

Mad Streets;

Maquette;

Marauders;

Microsoft Flight Simulator 2024 ;

; Pigeon Simulator;

Replaced;

Routine;

Senua's Saga: Hellblade II ;

; She Dreams Elsewhere;

Solar Ash;

SpiritTea;

STALKER 2 ;

; Towerbone;

Thirsty Suitors;

Turnip Boy Robs A Bank;

Warhammer 40.000: Darktide ;

; Way to the Woods;

Ricordiamo che ulteriori giochi presentati all'Xbox Games Showcase , Fable tra tutti, arriveranno al day one su Xbox Game Pass, ma sono al momento ancora privi di una finestra di lancio.