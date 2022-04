Quanti giochi sono usciti in tutto per Game Boy e GBA?

Il Game Boy e il Game Boy Advance sono state sicuramente due delle console portatili più amate di sempre. Con un grande successo commerciale, oltre che di critica e pubblico, hanno saputo conquistare milioni di giocatori offrendo giochi rimasti nella storia: ma esattamente quanti titoli sono usciti per le piattaforme Nintendo?

Secondo Wikipedia sono 1048 i giochi usciti tra il 1989, anno di lancio della console, e il 1999 su Game Boy. L'ultima opera pubblicata in Nord America è stata Pokémon Giallo, dopo ben 10 anni dall'entrata sul mercato della macchina portatile di Nintendo. Il Game Boy Advance, invece, ha potuto contare sulla bellezza di 1538 titoli in totale: l'ultima produzione pubblicata per il mercato occidentale fu l'adattamento inglese di Samurai Deeper Kyo, nel 2008. Considerando anche la parentesi Game Boy Color, possiamo aggiungere ulteriori 924 videogiochi al conteggio totale delle esperienze videoludiche che hanno popolato il parco titoli del leggendario sistema portatile e di tutte le sue versioni.

Molti dei nomi che hanno fatto parte della lineup sono brand storici, da Super Mario a Pokémon, passando per Metroid, Advance Wars (a tal riguardo, Advance Wars 1+2 Re-boot camp uscirà quest'anno?) e altro ancora. A quanto pare la casa di Kyoto voglia sfruttare questo passato: un leak sembra aver svelato l'emulatore GB e GBA per Nintendo Switch.