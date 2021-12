Pur non essendo riuscito a replicare i successi commerciali del NES e del Super Nintendo, il Nintendo 64 si è ritagliato il suo spazio nel cuore degli appassionati grazie a un parco titoli che ha offerto alcuni dei migliori videogiochi degli anni '90, se non addirittura classici che hanno riscritto la storia videoludica.

Ma vi siete mai chiesti effettivamente quanti giochi sono usciti su Nintendo 64? In totale sono stati 393 le produzioni pubblicate per la terza console casalinga della casa di Kyoto: numeri che impallidiscono davanti ai circa 7900 giochi usciti sulla prima PlayStation, sua concorrente, tuttavia comprensivi di opere meritevoli di essere considerate autentici capolavori. Su N64, infatti, sono arrivati titoli quali Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Banjo-Kazooie, Donkey Kong 64, Star Fox 64, GoldenEye 007, Perfect Dark e Conker's Bad Fur Day, giusto per citare alcuni nomi illustri e imperdibili per ogni possessore della console.

I 393 giochi sono tuttavia da intendersi come un totale che tiene conto anche dei titoli usciti in esclusiva nei singoli territori principali, ovvero Giappone, Stati Uniti ed Europa. L'effettivo numero di giochi disponibili, dunque, varia a seconda della regione: ad esempio in Europa sono stati 248 i videogame distribuiti, laddove in terra nipponica ne sono arrivati soltanto 195; le quantità più alte le registrano gli USA, che ai propri giocatori ha offerto in tutto 297 titoli.

Ricordiamo che alcuni dei migliori classici dell'N64 sono disponibili nel catalogo di Nintendo Switch Online. A tal proposito, Paper Mario per N64 arriva su Nintendo Switch Online a partire da dicembre 2021.