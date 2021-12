Quanti giochi sono usciti su Nintendo GameCube?

Uscito in Europa nel maggio del 2002, il GameCube non ebbe un grande impatto sul mercato, con vendite lontanissime dal successo di PlayStation 2 ed inferiori anche a quanto registrato dalla prima Xbox. Nonostante ciò, i fan Nintendo hanno supportato con entusiasmo il "cubetto" ritrovandosi davanti ad un parco titoli degno di rispetto.

Dopo aver saputo quanti giochi sono usciti su Nintendo 64, è tempo di scoprire quanto è stato ampio il parco titoli del GameCube. Considerando tutti i territori principali (Giappone, Stati Uniti, Europa), in totale sono stati pubblicati almeno 653 giochi, sebbene il numero potrebbe non essere accurato al 100% tenendo presente non solo i giochi esclusivi a seconda della regione, ma anche i numerosi bundle e bonus disc distribuiti nel corso del tempo.

Scendendo più nello specifico, 552 titoli sono stati pubblicati negli USA, seguiti a ruota dall'Europa con i suoi 453 giochi. Il Giappone, invece, non va oltre i 275 software disponibili. Pur senza aver offerto l'immensa varietà vista su PS2, sono stati numerose le opere memorabili apparse sulla quarta piattaforma casalinga della Grande N: da Super Mario Sunshine a Metroid Prime, da The Legend of Zelda: The Wind Waker a F-Zero GX, senza dimenticare chicche quali Luigi's Mansion, Paper Mario: Il Portale Millenario, Pikmin e Mario Kart: Double Dash!!, oltre ai classici Capcom quali Resident Evil 4 e Viewtiful Joe e produzioni di livello come Eternal Darkness: Sanity Requiem e Star Wars: Rogue Leader.

Il 2021 ha segnato il ventesimo anniversario dal debutto della console sui mercati giapponesi ed americani: ecco quali sono i migliori giochi per GameCube.