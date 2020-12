Quanti giochi sono usciti per PlayStation 2? Quali sono i più famosi e venduti

La PlayStation 2 è ad oggi la console più venduta in assoluto, con oltre 157 milioni di unità piazzate dal 2000 (anno del lancio) in poi. Durante la sua fiorente carriera, cioè dal 2000 al 2013, quanti sono stati in totale i giochi pubblicati? E quali sono i più famosi?

I giochi pubblicati per PlayStation 2 ammontano a un totale di ben 4491 titoli, anche se molti di questi non sono stati mai rilasciati in Europa. Dopo 20 anni esatti dal lancio di PS2 ricordiamo quali sono stati i giochi più venduti:

GTA San Andreas con oltre 17 milioni di copie vendute

con oltre 17 milioni di copie vendute Gran Turismo 3 A-Spec con 14 milioni di unità vendute

con 14 milioni di unità vendute Gran Turismo 4 con 11 milioni di copie vendute

con 11 milioni di copie vendute Final Fantasy X con 8 milioni di copie vendute

con 8 milioni di copie vendute Final Fantasy XII con 6 milioni di copie vendute

con 6 milioni di copie vendute Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty con 7 milioni di copie

7 milioni di copie Tekken 5 con oltre 6 milioni di copie vendute

Ovviamente l'elenco non può ritenersi esaustivo e per praticità abbiamo segnalato qui sopra solamente i giochi più venduti ma ci sono centinaia di altri titoli di enorme successo, da Jak & Daxter a a ICO e Shadow of the Colossus, senza dimenticare GTA Vice City, Okami, Silent Hill 2, Onimusha, God of War e God of War 2 e Devil May Cry.