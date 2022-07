Quanti giochi sono usciti su PlayStation Vita?

Lo scorso luglio 2021 Sony ha sospeso il supporto a PlayStation Vita, interrompendo così la produzione di nuovi giochi per la propria console portatile di ottava generazione. Secondo molti, durante il suo ciclo vitale la piattaforma non ha ricevuto le attenzioni sperate, ma quanti sono i titoli che ne hanno formato il catalogo in quei dieci anni?

Tralasciando i passatempi uniti sotto il nome di PlayStation minis, le applicazioni PlayStation Mobile, i giochi per PSP e quelli PS1 (così come ogni altro uscito su PS3 e PS4 ma riproducibile in remoto o tramite il vecchio servizio del PlayStation Now), il numero di videogiochi approdati su PlayStation Vita supera di poco le 1300 unità (1310 per la precisione). Malgrado le modeste vendite hardware e la scarsa diffusione del software, specie per quanto riguarda il mercato occidentale, fra questi non sono mancati perle e nomi di tutto rispetto come Persona 4 Golden, Rayman Legends e Origins, Final Fantasy X / X-2 HD Remaster, Fez, Tearaway e Spelunky, giusto per fare alcuni nomi.

