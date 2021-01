Quanti giochi sono usciti in totale per la prima PlayStation?

L’uscita della prima console Sony PlayStation nel lontano 1994 (1995 in Europa e Nord America) e il suo enorme successo hanno rivoluzionato il mondo e la futura evoluzione delle console da gioco casalinghe, permettendo a Sony di imporsi come uno dei competitor più grandi e importanti di un settore fino ad allora dominato da in larga parte da Nintendo e SEGA.

Una delle carte vincenti che hanno portato al successo commerciale della prima Playstation è sicuramente legata alla grande quantità di giochi che sono stati pubblicati per questa console, tra i quali figurano anche alcune esclusive che hanno fatto la storia del mercato videoludico e che hanno dato il via a saghe ancora oggi molto apprezzate, oltre a giochi terze parti di incredibile spessore entrati di diritto nella storia dei videogiochi, pensiamo a Crash Bandicoot, Final Fantasy VII, Tomb Raider II, Resident Evil 2 e tantissimi altri.

Nel corso degli oltre 10 anni di attività della console, sono stati infatti pubblicati un numero di giochi che si aggira intorno ai 7900 giochi differenti, divisi per regione di pubblicazione (ovvero Giappone, Europa e Nord America). Un numero decisamente importante certo, ma niente a che vedere con gli straordinari numeri che può vantare Steam su PC.