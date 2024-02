Questi giochi sono usciti trent'anni fa, se ci hai giocato all'epoca non sei più giovane

Il 1994 è stato un grande anno per il mondo dei videogiochi: l'anno di debutto delle console a 32-bit come PlayStation e Saturn, ma al tempo stesso Super Nintendo e Mega Drive continuavano a dominare il mercato grazie a tantissimi titoli di alta qualità. Questi cinque giochi sono usciti proprio trent'anni fa... ve li ricordate?

Super Metroid

Un classico del catalogo Super Nintendo, Super Metroid evolve quanto di buono fatto con Metroid e Metroid II, presentandosi come una immensa Space Opera in Pixel Art ispirata d Alien e altri classici del genere. Una pietra miliare, uscita forse troppo tardi e all'epoca incapace di riscuotere un grande successo commerciale, ma oggi non ci sono dubbi: Super Metroid è uno dei videogiochi più belli di sempre.

Final Fantasy 6

Conosciuto anche come Final Fantasy III negli Stati Uniti (poiché all'epoca, FF3, FF4 e FF5 non erano usciti in Nord America), anche Final Fantasy VI è un gioco cult. Uno dei migliori giochi di ruolo di sempre e ancora oggi amatissimo, tanto che in molti chiedono a gran voce un remake di Final Fantasy 6. Lo vedremo mai? Difficile dirlo, ma noi ci speriamo.

Donkey Kong Country

Rivoluzionario, semplicemente. Donkey Kong Country è il gioco che ha di fatto allungato la vita del Super Nintendo, permettendo allo SNES di continuare a vendere milioni di console in piena era PlayStation, N64 e Saturn. Rare al massimo del suo splendore da vita ad un gioco di piattaforme con una grafica incredibile e un gameplay perfetto al pixel. Capolavoro, si mormora di un possibile remake di Donkey Kong Country per festeggiare il trentesimo anniversario... sarà vero?

Tekken

Nel pieno del boom di Street Fighter II e a pochi mesi di distanza da Virtua Fighter, Namco lancia Tekken, uno dei primi picchiaduro 3D nato proprio come sfidante del rivale SEGA. E negli anni Tekken riuscirà a superare Virtua Fighter in popolarità, diventando tra l'altro un simbolo di PlayStation. All'epoca era un vero spettacolo per gli occhi e per le dita, oggi non è invecchiato benissimo, ma resta un punto cardine della storia dei videogiochi arcade e non solo.

DOOM 2 Hell on Earth

Il primo DOOM ha riscosso un enorme successo dando il via ad una incredibile serie di polemiche legate alla violenza dei videogiochi, argomento all'epoca molto dibattuto anche per "colpa" di Mortal Kombat. DOOM 2 migliora la formula del predecessore aggiungendo nuovi livelli, nuovi mostri e armi sempre più cattive. In una sola parola? Brutale.