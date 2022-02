I giochi vanno completati prima di farne la recensione? Il parere del critico Mike Rose

L'arrivo di Elden Ring e relativi verdetti della critica internazionale ha riportato in auge un'annosa questione: bisogna recensire un gioco dopo averlo finito ed adeguatamente approfondito, oppure non è strettamente necessario aver visto i titoli di coda e completato la maggior parte delle sue attività per dare un giudizio?

Il titolo From Software è ricchissimo in termini di contenuti e per viverlo fino in fondo potrebbe essere necessario un quantitativo di ore consistente e, forse, non perfettamente in linea con i tempi di un embargo. In ogni caso Elden Ring ha un metascore tra 94 e 97, cosa che lo rende di fatto uno dei titoli con la media più alta di sempre sul noto portale Metacritic. Nella nostra recensione in corso di Elden Ring vi abbiamo già parlato molto a fondo dell'ultima opera di Hidetaka Miyazaki, rimandando però ad un secondo momento il verdetto completo e definitivo, non appena il nostro Francesco Fossetti avrà finito di affrontare le questline secondarie.

In ogni caso, il tema resta sempre molto discusso, creando vere e proprie spaccature tra i giocatori e gli addetti a lavori. Parlando appunto di quest'ultimi, Mike Rose, capo del publisher No More Robots e da anni attivo nella stesura di recensioni, ha detto la sua sulla questione attraverso Twitter, sostenendo che no, un redattore non è per forza tenuto a finire un gioco per scriverne poi un articolo.

"Non c'è bisogno di terminare un gioco per recensirlo e i vostri editori non dovrebbero chiedervelo, specie se poi ne uscite distrutti facendo tutto ciò", afferma Rose, rivelando che "in 8 anni che recensisco giochi ne avrò finiti circa il 10%, e raramente le mie opinioni erano differenti da quelle altrui". E rincara la dose: "Se dovete giocare 80 e più ore per fare una recensione, spero in primis che vi abbiano dato parecchio tempo per farlo, in secondo luogo che vi paghino migliaia di dollari. Altrimenti non dovreste assolutamente farlo".

"Se vi daranno mai un gioco No More Robots da recensire - conclude Rose - per favore non giocateci per più di 8 ore. Perché dopo 8 ore avrete già il quadro generale del gioco. Scrivete la recensione, godetevi poi un bagno rilassante e infine dite al vostro editore che lo avete giocato per tutto il tempo".

Parole che faranno inevitabilmente discutere: siete d'accordo con Mike Rose?