Giochi vecchi online gratis: quali sono i migliori siti?

Il mondo del retrogaming è un universo enorme ed apprezzatissimo da una moltitudine di appassionati che in molti casi si divertono non solo a rigiocare vecchi titoli che hanno fatto la storia dell'industria videoludica, ma anche a collezionare le piattaforme originali su cui riprodurli.

Tutto questo ha però un costo non indifferente ed è anche per questo motivo che al giorno d'oggi l'hobby del collezionismo videoludico e del retrogaming viene praticato solamente da una piccola frazione di videogiocatori. Per ovviare in parte al problema, accantonando la parte relativa al collezionismo e prendendo quindi in considerazione solamente il retrogaming puro, esistono diversi siti su Internet che permettono a chiunque di provare l'esperienza di giocare ad alcuni retrogames tramite l'esecuzione direttamente dal vostro browser.

Questa opzione è sicuramente un ottimo modo per giocare con vecchi giochi online gratis e tal proposito vi ricordiamo che è possibile giocare e riprodurre questo tipo di giochi solamente via browser, mentre ne è vietato ogni tipo di download o altro sistema di riproduzione che preveda la necessità di scaricare il gioco senza deterne i diritti. Sono dunque vietati il download, la diffusione e la riproduzione delle ROM, queste attività sono vietate dalle legge e i siti segnalati di seguito non permettono di scaricare giochi gratis.

Giochi vecchi online

Il primo sito che sottoponiamo alla vostra attenzione è www.playretrogames.com, un sito che possiede uno dei cataloghi di retrogames più ricchi e completi sulla piazza. Una volta raggiunto il sito potrete infatti scorrere tra le moltissime piattaforme di gioco disponibili, che svolgono una funzione simile a quella di categorie e vi permetteranno di sfogliare con facilità il catalogo del sito, il quale contiene migliaia di giochi differenti tutti eseguibili direttamente tramite il vostro browser.

Una volta scelta la piattaforma - indicata sul sito con la dicitura di Game System - avrete poi la facoltà di filtrare ulteriormente i titoli disponibili anche per vere e proprie categorie, che spaziano dall’Action, al RPG, al Puzzle game, in modo da trovare ancora più facilmente il gioco che cercate o quello più adatto alle vostre esigenze. Per riprodurlo, vi basterà premere sulla sua anteprima, attendere il caricamento e cominciare a giocare, modificando eventualmente anche le impostazioni di gioco nel caso in cui non corrispondessero alle vostre esigenze.

Retrogames online gratis

Un altro sito affidabile e ben fornito che ci sentiamo di consigliarvi è www.retrogames.cc : esattamente come nel sito precedente, anche in questo caso la homepage vi fornirà la possibilità di selezionare, tramite il menu a tendina posizionato in alto a destra, una delle, in modo da poter filtrare nel migliore dei modi la vostra ricerca, che però può anche essere effettuata direttamente tramite l’apposita barra. Una volta scelto il gioco che desiderate riprodurre non dovrete fare altro che premere sull’anteprima e attendere qualche secondo per il caricamento degli asset necessari, dopodiché sarete pronti a giocare: nella maggior parte dei casi, e potrete addirittura configurare i comandi di gioco in modo da assecondare meglio le vostre preferenze. Ecco di seguito tutte le piattaforme da gioco che troverete su questo sito:Oltre ai due siti sopracitati ne esistono naturalmente molti altri, ma l'esperienza utente nella maggior parte dei casi non raggiunge lo stesso livello qualitativo di quella che si può avere navigando attraverso i siti che vi abbiamo riportato, a causa di pop-up pubblicitari troppo frequenti, errori tecnici, bug e glitch.- Il contenuto viene riportato per dovere di cronaca,, ricordiamo che la pirateria è illegale e vi invitiamo caldamente a non scaricare giochi dei quali non detenete i diritti, indipendentemente dalla loro data di uscita.