Quanti giochi ci sono in vendita su Epic Games Store?

Dal 2018, anno in cui è stato lanciato, l'Epic Games Store ha prontamente conquistato parte del mercato digitale su PC, ritagliandosi un ruolo da concorrente nei confronti di Steam. Tra titoli tripla A e produzioni indipendenti, il catalogo proposto si sta rapidamente espandendo. Ma quanti giochi sono presenti sugli scaffali digitali di Epic?

A ottobre 2021 sono 471 i giochi presenti sull'Epic Games Store. Pur con un numero imparagonabile ai circa 13mila titoli di Steam, la relativamente giovane piattaforma di Epic Games ha raggiunto un traguardato tutto sommato importante. Il negozio mette periodicamente a disposizione anche diverse promozioni, come l'ultimo buono da 10 euro ottenibile su Epic Games Store. Non solo, perché il negozio digitale spesso propone giochi gratuiti settimanalmente (103 solo nel 2020), e talvolta comprende anche importanti esclusive come il prossimo titolo di Sloclap, Sifu (a tal riguardo, ecco la nostra anteprima di Sifu).



Seppur ancora lontano dall'offerta di Valve, il progetto del colosso di Tim Sweeney rappresenta ad oggi una delle più valide possibilità disponibili su PC, un'alternativa che fa gola a molti utenti anche solo con le proposte gratuite di prodotti settimanali. Risulta sicuramente utile sfruttare questo tipo di possibilità per provare giochi solitamente non adatti ai propri gusti.