Quali sono i giochi più venduti del 2023 negli USA? Il podio che non ti aspetti

Da Circana, arriva la top 20 dei videogiochi più venduti negli Stati Uniti nei primi dieci mesi del 2023. Il primo posto del podio è occupato da un gioco non troppo considerato dalla critica internazionale ma che in realtà ha venduto davvero tantissimo.

Hogwarts Legacy è il gioco più venduto del 2023 negli USA, dato aggiornato al 31 ottobre e che non include quindi le vendite della versione per Nintendo Switch, uscita a metà novembre. A seguire, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom e Madden NFL 24 di Electronic Arts.

Top 20 USA 2023

Hogwarts Legacy The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (vendite digitali escluse) Madden NFL 24 Marvel's Spider-Man 2 Diablo 4 Call of Duty Modern Warfare 2 Star Wars Jedi Survivor Mortal Kombat 1 Starfield Resident Evil 4 Remake MLB The Show 23 (vendite digitali Switch e Xbox escluse) EA Sports FC 24 Dead Island 2 Final Fantasy 16 Street Fighter 6 FIFA 23 Elden Ring Armored Core VI Fires of Rubicon Dead Space Remake

Marvel's Spider-Man 2 è ad oggi il quarto gioco più venduto dell'anno in Nord America, in Top 10 troviamo anche Diablo 4, Call of Duty Modern Warfare 2, Star Wars Jedi Survivor, Mortal Kombat 1, Starfield e Resident Evil 4 Remake.

La classifica è probabilmente destinata a cambiare entro la fine dell'anno considerando che all'appello mancano giochi come Call of Duty Modern Warfare 3 (uscito il 10 novembre) e Avatar Frontiers of Pandora (in uscita il 7 dicembre), entrambi titoli che potrebbero avere un buon impatto nelle classifiche americane.