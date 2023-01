Giochi più venduti a dicembre negli USA: COD Modern Warfare 2 trionfa, segue Elden Ring

NPD Group ha svelato la lista dei giochi che hanno avuto maggior successo commerciale negli Stati Uniti durante il periodo delle festività natalizie. A trionfare su tutti gli altri troviamo Call of Duty Modern Warfare 2, sparatutto che ha infranto i precedenti record della serie di Activision.

Se Call of Duty Modern Warfare 2 si guadagna lo scettro del primo posto in classifica, a seguire troviamo Elden Ring, l'open world con cui FromSoftware ha conquistato 16.6 milioni di giocatori (stando ai numeri di agosto), e Madden 23 che chiude sul terzo gradino del podio davanti a God of War Ragnarok. Di seguito vi riportiamo integralmente la top 10 dei giochi più venduti negli USA a dicembre.

Call of Duty Modern Warfare II Elden Ring Madden 23 God of War Ragnarok Lego Star Wars Skywalker Saga Pokémon Scarlatto / Violetto FIFA 23 Pokémon Legends Arceus Horizon Forbidden West MLB The Show 22

Degna di nota l'impresa di LEGO Star Wars Skywalker Saga che riesce a superare per una posizione Pokémon Scarlatto e Violetto, coppia di titoli che ha recentemente fatto la fortuna di Nintendo e Game Freak. Anche il piazzamento di Madden 23 potrebbe destare sorpresa ma sappiamo bene come la serie sia molto più in voga negli USA che in qualsiasi altra parte del mondo.