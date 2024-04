I giochi più venduti in Europa di marzo 2024, sorpresa: Command & Conquer è ovunque!

Quali sono stati i videogiochi più venduti in Europa lo scorso marzo? Dai dati diffusi dal portale Games Industry emerge una classifica piuttosto curiosa che vede la serie di Command & Conquer occupare gran parte della nuova Top 10.

Ben cinque giochi del brand, nello specifico Command & Conquer Red Alert 1 e 2, Command & Conquer Generals, Command & Conquer Renegade e Command & Conquer Tiberian Sun occupano metà classifica relativa allo scorso marzo. Il motivo dietro tale successo è dovuto a un grosso bundle diffuso da Electronic Arts su Steam che ha offerto numerosi giochi del franchise in forte sconto, donando loro nuova popolarità nel Vecchio Continente.

Christopher Dring di Games Industry riporta che sono ben 11 i Command & Conquer presenti in Top 20 (sebbene l'analista abbia riportato con esattezza solo le prime 10 posizioni), e questa ampia diffusione del brand targato EA ha comportato che numerosi nuovi giochi pubblicati lo scorso mese, come Rise of the Ronin, WWE 2K24 e Princess Peach Showtime, rimanessero fuori dalla Top 10 comprensiva di vendite sia fisiche che digitali, che vi proponiamo di seguito:

EA Sports FC 24 Helldivers II Dragon's Dogma II Command & Conquer Generals Rainbow Six Siege Grand Theft Auto V Command & Conquer Red Alert 2 Command & Conquer Tiberian Sun Command & Conquer Renegade Command & Conquer Red Alert

In ogni caso il dominio di EA Sports FC 24 resta incontrastato, con il titolo calcistico saldamente al vertice della classifica. Molto bene Dragon's Dogma II che riesce a salire sul podio dietro ad un altro dei giochi più popolari dell'anno, Helldivers II. La nostra recensione di Dragon's Dogma 2 vi spiega perché si tratta di un successo meritato.

EA SPORTS FC 24 Standard Edition Switch è uno dei più venduti oggi su